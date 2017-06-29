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Українські компанії та установи досі не оговталися від вірусу Petya.А

29 червня 2017, 18:00
Українські компанії та установи досі не оговталися від вірусу Petya.А

Ще не всім вдалося подолати наслідки масштабної хакерської атаки. В "Ощадбанку" не працюють банкомати, там рекомендують клієнтам знімати готівку з пристроїв інших фінансових установ, утім за цю послугу споживачі сплачуватимуть комісію з власної кишені. В обмеженому режимі поновив роботу своїх відділень "Укргазбанк".

Вірус вплинув і на початок вступної кампанії: наразі абітурієнти не можуть завантажити свої дані до електронного кабінету вступника. Тим часом, оговталися від атаки в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Для пасажирів уже доступна інформація онлайн.

За інформацією Кіберполіції, до них надійшло понад тисячу повідомлень про втручання вірусу. Офіційно із заявами звернулися майже півсотні компаній.

Аферы, Общество, Прочее, свідок

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