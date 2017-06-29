Українські компанії та установи досі не оговталися від вірусу Petya.А

Ще не всім вдалося подолати наслідки масштабної хакерської атаки. В "Ощадбанку" не працюють банкомати, там рекомендують клієнтам знімати готівку з пристроїв інших фінансових установ, утім за цю послугу споживачі сплачуватимуть комісію з власної кишені. В обмеженому режимі поновив роботу своїх відділень "Укргазбанк".

Вірус вплинув і на початок вступної кампанії: наразі абітурієнти не можуть завантажити свої дані до електронного кабінету вступника. Тим часом, оговталися від атаки в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Для пасажирів уже доступна інформація онлайн.

За інформацією Кіберполіції, до них надійшло понад тисячу повідомлень про втручання вірусу. Офіційно із заявами звернулися майже півсотні компаній.