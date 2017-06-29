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Двоє людей загинули внаслідок жахливої ДТП на Вінниччині

29 червня 2017, 19:03
Двоє людей загинули внаслідок жахливої ДТП на Вінниччині

Напередодні ввечері в Бершадському районі мікроавтобус "Фольксваген" влетів у припарковану фуру. Від удару бус потрощило на тріски. У ньому перебувало троє людей. Двоє пасажирів - 20-річний та на рік старший хлопці - загинули на місці. Водія ж рятувальникам довелося вирізати з понівеченого авто, він дістав тяжких травм та нині перебуває в лікарні.

За попередньою інформацією, трагедія сталася, бо кермувальника мікроавтобуса засліпило сонце. Остаточну причину має з'ясувати слідство. За фактом загибелі людей розпочато кримінальне провадження.

ДТП, свідок

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