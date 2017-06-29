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Одеська прокуратура вимагає тримання під вартою для чоловіка, який задушив двох дітей своєї співмешканки

29 червня 2017, 20:06
Одеська прокуратура вимагає тримання під вартою для чоловіка, який задушив двох дітей своєї співмешканки

Напередодні мати дітлахів посварилася із співмешканцем та вигнала його із квартири. Але на ранок, сильно побитий, чоловік повернувся до будинку. Жінка пустила п'яного чоловіка додому і побігла на роботу, але подзвонила сестрі і попросила прийти, приглянути за малими. Та знайшла племінників вже мертвими.

Коли підозрюваний протверезів, пояснив: прокинувся, побачив - поруч граються діти; вирішив помститись. За фактом вбивства 11-річного хлопчика та його 5-річної сестрички розпочали кримінальне провадження. Сусіди певні - нелюд має отримати максимальне покарання.

свідок, Убийства

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