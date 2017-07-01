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У Вінниці невідомі мотоциклісти підірвали крамницю

1 липня 2017, 19:30
У Вінниці невідомі мотоциклісти підірвали крамницю

Пекельний ранок у Вінниці. Близько 11-ї години у центрі міста стався вибух. Свідки бачили, як двоє мотоциклістів у шоломах підбігли до магазину одягу, коли продавець відчиняла двері. Бризнули їй в обличчя невідомою речовиною і щось кинули всередину крамниці. За мить рвонуло і розпочалася пожежа.

Налякані перехожі викликали рятувальників, швидку та поліцію. Вогнеборці швидко загасили полум'я, а постраждалу працівницю закладу забрали до лікарні. Нині поліцейські розшукують нападників і з'ясовують мотиви злочину. Їм загрожує до семи років в'язниці, поки за статтею "хуліганство".

Взрыв, Пожары, свідок, Хулиганство

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