Смертельна ДТП під Києвом

Неподалік столиці сталася ДТП із жахливими наслідками. Водій легковика на шаленій швидкості вирішив обігнати попутний транспорт, проте не впорався з кермом і вилетів у кювет. Машина кілька разів перекинулася, а її водій вилетів із салону.

Від страшних травм чоловік помер ще до приїзду медиків. В іншому автомобілі постраждалих немає. На місці смертельної аварії працює поліція - правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Куди ж так поспішав чоловік - поки невідомо.