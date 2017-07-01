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Смертельна ДТП під Києвом

1 липня 2017, 20:38
Смертельна ДТП під Києвом

Неподалік столиці сталася ДТП із жахливими наслідками. Водій легковика на шаленій швидкості вирішив обігнати попутний транспорт, проте не впорався з кермом і вилетів у кювет. Машина кілька разів перекинулася, а її водій вилетів із салону.

Від страшних травм чоловік помер ще до приїзду медиків. В іншому автомобілі постраждалих немає. На місці смертельної аварії працює поліція - правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Куди ж так поспішав чоловік - поки невідомо.

ДТП, свідок

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