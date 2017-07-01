У Херсоні протестують мешканці аварійних будинків

У Херсоні люди перекрили жваве шосе. У такий спосіб мешканці аварійних будинків вимагали, щоби їх переселили із небезпечних осель. Містяни кажуть, що їхні квартири вже тріщать по швах, а державна програма відселення - не працює.

Программу відселення в міській раді пообіцяли показали мешканцям будинку найближчим часом. Самі мітингувальники вирішили знову порушити питання на найближчій сесії. Загалом у Херсоні залишаються 20 таких аварійних будинків.