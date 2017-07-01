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У Херсоні протестують мешканці аварійних будинків

1 липня 2017, 21:36
У Херсоні протестують мешканці аварійних будинків

У Херсоні люди перекрили жваве шосе. У такий спосіб мешканці аварійних будинків вимагали, щоби їх переселили із небезпечних осель. Містяни кажуть, що їхні квартири вже тріщать по швах, а державна програма відселення - не працює.

Программу відселення в міській раді пообіцяли показали мешканцям будинку найближчим часом. Самі мітингувальники вирішили знову порушити питання на найближчій сесії. Загалом у Херсоні залишаються 20 таких аварійних будинків.

Общество, свідок, Служебные преступления

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