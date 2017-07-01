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Майбутніх водіїв будуть тестувати по-новому

1 липня 2017, 23:34
Майбутніх водіїв будуть тестувати по-новому

Відсьогодні усі майбутні українські водії складатимуть іспити за новими білетами. У Міністерстві внутрішніх справ розробили дві тисячі запитань, але згодом планують збільшити їхню кількість. Найголовніше, зазначають у МВС: із тестів прибрали завдання, на які можна відповісти двозначно, та виправили логічні помилки.

Незадоволені нововведенням будуть лише ті, хто сподівався списати, бо тестування відтепер проходитиме під пильним оком камер відеонагляду. А от час проходження водійського іспиту залишиться незмінним - 20 хвилин. За цей період майбутній кермувальник має правильно відповісти на 18 із 20 тестових запитань, які обираються системою випадково.

Общество, свідок

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