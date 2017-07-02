У "Борисполі" затримали інтердівчат разом з сутенеркою-куратором

З повними валізами презервативів на роботу. В аеропорту "Бориспіль" затримали українок, які прямували до Кіпру. Разом із дівчатами не пустили на літак і їхнього куратора. Що виявили під час обшуку у квартирі куратора та на яку саме роботу вона везла молодих жінок?



Закордонні паспорти, ксерокопії документів, повні валізи речей і квитки до сонячного Кіпру. Та це зовсім не турагенція, а власниць документів відправляють не на відпочинок. Усі дівчата мали їхати за кордон працювати.