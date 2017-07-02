Як Україна оговтується від наслідків кібератаки

Цього тижня українські комп'ютерні мережі зазнали найбільшої кібератаки за всю історію. Сотні тисяч комп'ютерів по всій країні в один момент були заблоковані вірусом Пєтя. Одні компанії вже відновили свою роботу, а інші й нині намагаються позбутися наслідків кібератаки.

Україна прийняла на себе найбільший удар. Утім, вірус пішов далі. Хакерська атака паралізувала чимало компаній-гігантів у Росії, низці країн Західної Європи, та навіть дісталася Сполучених штатів.