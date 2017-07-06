Столичний адмінсуд переніс розгляд справи щодо переіменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича на кінець серпня

Кияни проти переіменування, навіть зареєстрували на сайті КМДА петицію з вимогою заборонити чіпати назву проспекту. Вона, до слова, вже набрала майже дев'ять тисяч підписів із необхідних десяти.

Нагадаємо, 12 червня суд заборонив підписувати меру рішення депутатів щодо переіменування проспекту Ватутіна, доки немає остаточного вердикту суду. Утім Віталій Кличко все ж підписав рішення Київради.