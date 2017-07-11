Незаконна вирубка лісу на околицях Києва переросла на масову ДТП зі стріляниною

Лісові браконьєри знищили більше ста вікових дерев. Коли ж обурені мешканці намагалися їм завадити, відкрили по них вогонь. Місцевим урвався терпець і автомобілі лісорубів почали давити вантажівкою. У поліції кажуть - кермувальник міг наїхати на людей. Його зупинили та затримали, але згодом відпустили додому. Дружина чоловіка розповідає - команду на вирубування лісу дали забудовники, з якими вже не перший рік воює місцева громада. Адже ділки щоразу показують їм фальшиві документи.

Нині слідчі перевіряють документи. Якщо ж виявиться, що вирубування було незаконним - винних обіцяють відправити за ґрати. Адже вони своїми діями знищили майже 10 соток лісу. Покарати обіцяють і винних у конфлікті. Проти одного з браконьєрів відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство із застосуванням зброї".

Пошкоджені автомобілі забрали на штрафмайданчик. У багажниках правоохоронці знайшли по кілька номерних знаків. Місцеві ж мешканці мають намір чергувати біля лісу, поки забудовник не припинить знищувати дерева.