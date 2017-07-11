Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 11 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Трьох сестер, які втопилися в ніч на Івана Купала, поховали на Одещині

11 липня 2017, 13:35
Трьох сестер, які втопилися в ніч на Івана Купала, поховали на Одещині

Провести в останню путь Христину, Катерину та Тетяну прийшли всім селом. Батьки не тямлять себе від горя, а сусіди не можуть зрозуміти, чому дівчат ніхто не врятував. Рідні загиблих винять у трагедії чоловіків, які запропонували дівчатам прогулянку по воді.

Обидвоє чоловіків від односельців ховаються. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення транспортних правил, що призвело до загибелі людей. Максимальне покарання за  цією статтею - п'ять років позбавлення волі. Із дівчиною, що вижила, - працюють психологи.

Несчастные случаи, свідок, Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Той, що читає думки - 4"
Серіал "Той, що читає думки - 4"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab