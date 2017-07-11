Трьох сестер, які втопилися в ніч на Івана Купала, поховали на Одещині

Провести в останню путь Христину, Катерину та Тетяну прийшли всім селом. Батьки не тямлять себе від горя, а сусіди не можуть зрозуміти, чому дівчат ніхто не врятував. Рідні загиблих винять у трагедії чоловіків, які запропонували дівчатам прогулянку по воді.

Обидвоє чоловіків від односельців ховаються. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення транспортних правил, що призвело до загибелі людей. Максимальне покарання за цією статтею - п'ять років позбавлення волі. Із дівчиною, що вижила, - працюють психологи.