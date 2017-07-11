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Триповерхівка у Голосіївському районі, яку зруйнував потужний вибух газу, відновленню не підлягає

11 липня 2017, 14:40
Триповерхівка у Голосіївському районі, яку зруйнував потужний вибух газу, відновленню не підлягає

Такі висновки зробили у КМДА, тому рятувальники дозволили мешканцями забрати з-під руїн вцілілі речі. Нині 24 людини із зареєстрованих сімдесяти сімох мешканців зруйнованого будинку тимчасово переселили в гуртожиток. У кімнатах - по кілька ліжок, є можливість приготувати їжу. Та більшість постраждалих одразу після вибуху прихистили родичі і знайомі.

Долю зруйнованого будинку тепер вирішуватиме будівельна комісія міської ради. Тому власники осель у зруйнованому будинку сортують врятовані з руїн речі. Що робити далі, не знають і бояться, що тимчасовий прихисток стане постійним. Адже поки нових квартир їм ніхто не обіцяє.

Нагадаємо, вибух був такий потужний, що повністю рознесло дві квартири. Ще дві зруйновані частково. Вибуховою хвилею повибивало вікна в сусідніх багатоповерхівках. Причини трагедії з'ясовує слідство. Попередня версія - вибух газу, проте мешканці в неї не вірять.

Взрыв, Катастрофы, Несчастные случаи, свідок

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