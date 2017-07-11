Справжній Карлсон тероризує мешканців багатоповерхівки у Луцьку: чоловік із пропелером без дозволу хазяйнує в них на даху

Так само як відомий мультиплікаційний персонаж, без дозволу й попередження дах будинку, щоправда в Луцьку, облюбував невідомий чоловік із пропелером. Свою кількаметрову конструкцію встановив на шахті ліфта дев'ятиповерхівки. Хто власник вітряка і для чого його тут встановили - мешканці не знають. Тим часом, апарат почав заважати й навіть лякати. Обурені люди звернулися до ЖЕКу. Та комунальники лише розводять руками. Кажуть - вистежити власника пропелера поки не вдається. Тоді мешканці будинку попросили допомоги в муніципальної поліції. І луцького Карлсона знайшли. Його діяльність на даху незаконна.

Та власник пропелера на скарги людей не зважає. Підприємець пояснює: вітряка встановив, аби перетворювати кінетичну енергію вітру на електричну. Поки вивчає, чи можна заробляти на такому промислі. Свій експеримент чоловік вважає вдалим, бо з'ясував, що за місяць вітряк може виготовляти більше 600 кіловат електроенергії. Утім, найближчими днями конструкцію доведеться демонтувати. Та попри це, своїх дослідів Олександр не припинятиме, але тепер намагатиметься робити це непомітно.