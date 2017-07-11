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Допоможіть врятувати! Друг випадково прострелив голову 16-річному Янові з Білої Церкви

11 липня 2017, 17:02
Допоможіть врятувати! Друг випадково прострелив голову 16-річному Янові з Білої Церкви

Хлопчина вже більше 20 днів у комі, утім має всі шанси на життя! Повернути батькам усміхненого і дбайливого сина може наша з вами небайдужість!

Життя родини на "до" й "після" розділив лише один вечір, коли підліток разом із другом пішов до батькового гаража. Виявляється, серед купи металу друзі знайшли пістолет. Приятель захотів похизуватися перед Яном і показати, який він вправний стрілок. Але сталося лихо. Куля пройшла над оком і фактично розтрощила частину черепа. Вже понад 20 днів хлопець у комі. За цей час переніс 3 операції. Та це - далеко не кінець випробувань. Щодня батьки Яна витрачають по кілька тисяч гривень, аби їхній син нарешті розплющив очі. Витратили всі заощадження й позичили чималу суму у друзів і знайомих.

Та скільки ще їхній синочок пробуде в реанімації, не можуть сказати навіть лікарі. Адже стан підлітка - вкрай тяжкий. Щодня йому потрібне вартісне лікування, а потім - ще й операція. А поки батьки хлопця щодня долають сотню кіломерів - з Білої Церкви, аби поговорити з сином, бо вірять - він усе чує й розуміє.

Мати дуже сподівається, що хлопець одужає і втілить у життя свою давню мрію - вступити до медичного університету й так само, як йому нині, давати надію хворим.

Помогите, свідок

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