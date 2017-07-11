Єлизавета Друга заборонила весілля британського принца Гаррі й американської актриси Меган Маркл

Вже півроку, як із перших шпальт таблоїдів не зникає фотографія американської акторки Меган Маркл разом з британським принцом Гаррі. Роман 32-річного принца з 35-річною актрисою триває, принц навіть запропонував одружитися, на що Меган із задоволенням погодилася. Гаррі познайомив свою майбутню дружину зі своїм батьком, який не проти їхнього шлюбу. Але не королева Єлизавета II. У Меган - неблагородне походження, до того ж вона іноземка і офіційно вже була заміжньою. Більш того, за даними ЗМІ, королева нібито хоче позбавити Гаррі монарших привілеїв в разі одруження з актрисою.

Утім, принци одружуються з простолюдинками не тільки в дитячих казках. Про найвідоміші та найгучніші королівські мезальянси нашого часу - дивіться в сюжеті.