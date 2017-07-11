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Черкаські лісничі створили долину троянд

11 липня 2017, 23:14
Черкаські лісничі створили долину троянд

Випадкові туристи там лише зачаровано ходять поміж кущів і багато фотографують. Аби трояндова долина розквітла різноманітними барвами, знадобилось аж три роки кропіткої роботи. Всього у цій долині нині квітне понад півсотні сортів троянд.

Квітнутимуть троянди до кінця літа. Опісля фахівці зможуть визначитись, наскільки вдалим і прибутковим був їх експеримент. Але мріють, що їм вдасться створити найбільший в Україні фонд саджанців королеви квітів.

Прочее, свідок

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