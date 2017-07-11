Черкаські лісничі створили долину троянд

Випадкові туристи там лише зачаровано ходять поміж кущів і багато фотографують. Аби трояндова долина розквітла різноманітними барвами, знадобилось аж три роки кропіткої роботи. Всього у цій долині нині квітне понад півсотні сортів троянд.

Квітнутимуть троянди до кінця літа. Опісля фахівці зможуть визначитись, наскільки вдалим і прибутковим був їх експеримент. Але мріють, що їм вдасться створити найбільший в Україні фонд саджанців королеви квітів.