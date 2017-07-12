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Чоловік пошматував ножем свою дружину та більше доби провів з рештками тіла у квартирі

12 липня 2017, 00:17
Чоловік пошматував ножем свою дружину та більше доби провів з рештками тіла у квартирі

Про лихо повідомили сусіди, які відчули начебто запах газу і терміново викликали рятувальників. Надзвичайникам вдалося потрапити до квартири, звідки йшов запах. Побачене там їх шокувало. У квартирі речі були перевернуті догори дригом, повсюди кров. На підлозі знайшли закривавлене тіло 28-річної жінки. Воно лежало тут вже другу добу. Тому це був не запах газу, як одразу здалося сусідам, а трупний запах! Перерізав горло дружині її чоловік. Після вбивства коханої, перерізав вени і собі, а ще розпоров собі живіт. З великою втратою крові господаря госпіталізували. Сусіди кажуть, що чоловік був військовим. Люди шоковані тим, що сталося, бо ж пара зазвичай не сварилась та не вживала алкоголь.

За попередньою інформацією, вбивство та спроба самогубства сталися через ревнощі. Біля тіла жінки копи знайшли її розбитий телефон. Також відомо, що чоловік завдав 40 ударів ножем нещасній. Поки невідомо, в якому стані зараз перебуває вбивця. Відкрито кримінальне провадження за статею 115, у разі, якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

свідок, Убийства

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