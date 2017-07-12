Подробиці моторошної сімейної трагедії у столиці

Нагадаємо, чоловік пошматував ножем свою дружину. Завдав їй 40 ударів, а потім перерізав горло. Із тілом провів у квартирі більше доби, поки сусіди не відчули трупний сморід. Оскаженілий, він розпоров живота і собі, втім вижив!

Убита Світлана працювала медсестрою в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Її 27-річний чоловік днями приїхав у коротку відпустку із зони АТО. Втім, незабаром мав знову повертатися на Донбас. За попередньою інформацією поліції, вбивство та спроба самогубства сталися через ревнощі. Біля тіла жінки оперативники знайшли її вщент розбитий телефон.