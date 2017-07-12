Непередбачуваний випадок завадив пограбуванню Укрпошти на Дніпропетровщині на мільйон гривень

Рецидивіст намагався пограбувати Укрпошту на Дніпропетровщині. Чоловік 16 років свого життя провів у тюрмах. Зав'язувати з кримінальним минулим наміру не мав. Коли дізнався, що до одного з сільських поштових відділень мають привезти велику суму грошей, одразу спланував новий злочин. Грошові кошти, якими планував заволодіти злодій, призначалися для виплати пенсій. Злодій розраховував забрати майже мільйон гривень, утім сталося непередбачуване. За щасливим збігом обставин, того дня завозу грошових коштів не було. Здобиччю нападника стали п'ять тисяч гривень, що були в касі.

Допоміг затримати нападника його ж приятель. За розбійний напад затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.