Керівництво "Борисполя" запевняє: угоду з Ryanair ще можна підписати

Вчора один із найбюджетніших лоукостерів світу - авіакомпанія Ryanair заявила, що не буде працювати в Україні. А все - через позицію аеропорту "Бориспіль", який віддає перевагу вітчизняним і значно дорожчим перевізникам. Мовляв, на тих умовах, за якими літає ірландська компанія, українським летовищам працювати не вигідно.

Керівництво аеропорту "Бориспіль" запевняє, рішення планують переглянути. І можливо, з жовтня цього року громадяни України таки зможуть подорожувати найдешевшим європейським лоукостом. Та поки побачити Європу за 20 євро - нездійсненна мрія українця.