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Керівництво "Борисполя" запевняє: угоду з Ryanair ще можна підписати

12 липня 2017, 19:22
Керівництво "Борисполя" запевняє: угоду з Ryanair ще можна підписати

Вчора один із найбюджетніших лоукостерів світу - авіакомпанія Ryanair заявила, що не буде працювати в Україні. А все - через позицію аеропорту "Бориспіль", який віддає перевагу вітчизняним і значно дорожчим перевізникам. Мовляв, на тих умовах, за якими літає ірландська компанія, українським летовищам працювати не вигідно.

Керівництво аеропорту "Бориспіль" запевняє, рішення планують переглянути. І можливо, з жовтня цього року громадяни України таки зможуть подорожувати найдешевшим європейським лоукостом. Та поки побачити Європу за 20 євро - нездійсненна мрія українця.

Общество, свідок

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