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Моторошна ДТП з вибухом на Київщині

12 липня 2017, 22:35
Моторошна ДТП з вибухом на Київщині

На трасі Київ-Ковель зіткнулися два автомобілі. Водій Renault неочікувано вирішив розвернутися в забороненому для цього місці та протаранив Daewoo. Удар був такої сили, що Lanos відкинуло на автозаправну станцію неподалік, просто в цистерну з газом. Після чого - стався потужний вибух. Один із балонів злетів у повітря і влучив до резервуарів із бензином, які лише якимось дивом не зайнялися. Утім вогонь від газової цистерни випалив дотла цілий гектар поля. Загасити пожежу вдалося лише через кілька годин після аварії.

В цій жахливій ДТП загинула пенсіонерка - пасажирка Daewoo Lanos. За кермом був її син, він та водій Renault дістали незначних ушкоджень. Остаточні причини трагедії зараз з'ясовують правоохоронці.

Взрыв, ДТП, Пожары, свідок

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