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У Вінниці водій збив двох чоловіків і втік з місця ДТП

12 липня 2017, 23:38
У Вінниці водій збив двох чоловіків і втік з місця ДТП

Двоє людей загинули у страшній аварії у Вінниці. Серед ночі на виїзді з міста легковик збив чоловіків, які перебігали дорогу. Та замість зупинитися й допомогти постраждалим - водій із місця аварії втік. Швидку для нещасних викликали випадкові свідки. Але зарадити чоловікам медики вже не змогли, від тяжких травм обидвоє померли.

Поруч із місцем аварії копи розшукали номерного знака та уламки фари. Саме завдяки цьому й вдалося спіймати призвідника аварії. 45-річного водія "Лади" патрульні затримали за кілька годин на іншому боці міста. Свою втечу він пояснив переляком. До слова, чоловік був напідпитку. Нині він під вартою. І може сісти за ґрати на 10 років.

ДТП, свідок

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