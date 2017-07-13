Кількагодинна злива перетворила Рівне на справжню Венецію

На кількох вулицях обласного центру велика вода заважала рухатися не лише пішоходам, а й автомобілям. Легковики втрачали номерні знаки, а водії - терпець. Адже така проблема в Рівному виникає після кожного добротного дощу.

Усе тому, що місто не має зливної каналізації. Щоправда, цього разу людям пощастило: велика вода до будинків не дійшла. А ось надзвичайникам довелося попрацювати: вони викачували воду із затоплених присадибних ділянок та погребів. А також допомагали комунальникам прочищати стоки міської каналізації.