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Рідні смертельно хворих вимагали державної допомоги в столиці

13 липня 2017, 08:55
Рідні смертельно хворих вимагали державної допомоги в столиці

Майже сотня українців потребує негайної трансплантації за кордоном. Вони чекають на порятунок від держави, але грошей у бюджеті немає. Відтак, рідні тяжкохворих вийшли сьогодні під стіни уряду із вимогою профінансувати операції.

На пересадку за кордоном державним коштом офіційно чекає 93 українці. Торік деякі тяжкохворі пацієнти вирушали лікуватися до інших країн з так званим гарантійний листом. Тобто, спершу людей оперували, а вже згодом Україна оплачувала послуги іноземних медиків. Цьогоріч немає й цього.

Здоровье, Общество, свідок, Служебные преступления

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