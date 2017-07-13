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Аферисти на 120 тисяч гривень ошукали подружжя пенсіонерів в Чернігові

13 липня 2017, 15:40
Аферисти на 120 тисяч гривень ошукали подружжя пенсіонерів в Чернігові

Схема телефонного шахрайства була традиційна. Рано-вранці в пані Наталі задзвонив телефон. Від почутого жінка заклякла на місці - у слухавці почула нерозбірливе благання про допомогу, начебто від рідного сина. Він потрапив у страшну ДТП. І зараз балансує між життям та смертю. Батьки одразу вжили заспокійливе, після чого почали збирати всі заощадження, які роками відкладали на лікування. А це аж 120 тисяч гривень. На вулиці їх вже чекав чоловік, який приїхав по гроші. Хлопець назвався Сашком - близьким приятелем нібито постраждалого в аварії сина. Тоді пенсіонери навіть не підозрювали, що спіймалися на гачка аферистів.

Насправді ж син пенсіонерів - Олексій, який мешкає в Києві, здоровий. Правоохоронці попереджають, що такий вид шахрайства нині дуже популярний у злочинців. Тому радять не бігти з грошима до невідомих людей, а спочатку зателефонувати людині, яка начебто ускочила в халепу. У 99 відсотків випадків ваш родич чи знайомий живий та неушкоджений.

Аферы, Ограбления, свідок

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