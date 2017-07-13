Кабмін проведе розслідування перемовин між аеропортом "Бориспіль" та авіаперевізником Ryanair

Переговори з авіаперевізником Ryanair можуть поновити! Про це напередодні під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він зазначив, що Кабмін проведе розслідування перемовин.

Нагадаємо, у понеділок ірландська бюджетна авіакомпанія заявила, що скасовує свій вихід на український ринок через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури та посадовцями аеропорту "Бориспіль".