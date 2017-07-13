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Справжній делікатес ціною в кілька тисяч євро - трюфель - можна знайти на Вінниччині

13 липня 2017, 17:38
Справжній делікатес ціною в кілька тисяч євро - трюфель - можна знайти на Вінниччині

Що таку дивину можна знайти на Вінниччині - фермер Олександр знає точно. Чоловік уже кілька років досліджує ліси регіону. Олександр каже: за часів Російської імперії заможні родини частенько засаджували свої хутори спорами цих грибів, аби потім експортувати трюфелі до Європи.

А ще в цьому році Олександр планує зрештою загрибарити власне господарство. А ось перший врожай із власного поля фермер планує зібрати вже за чотири-п'ять років. Окрім того, з охочими до трюфельного бізнесу залюбки готовий ділитися власним досвідом.

Прочее, свідок

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