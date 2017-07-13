В Україні можуть спростити правила вивезення дітей за кордон

Відповідний законопроект із низкою новацій уже чекає на розгляд Верховної Ради. Якщо депутати проголосують, це розв'яже проблему розлучених жінок, які роками просять у колишніх чоловіків дозвіл на виїзд дитини до іншої країни.

Так, законопроектом передбачено, що дозвіл від батька чи матері, який зараз потрібно отримувати під кожну поїздку дитини, можна буде оформити відразу на три роки на необмежену кількість подорожей. По-друге, якщо хтось із батьків виявиться незговірливим, оформити папери можна і без нього. Не лише через суд, але й органи опіки. І по-третє, якщо дитина їде за кордон на лікування чи для участі в міжнародних змаганнях, її документи оформляються за прискореною процедурою.