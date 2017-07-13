Протести під Верховною Радою: активісти вимагали зняти недоторканність із депутатів, на яких Генпрокуратура зробила подання

Між правоохоронцями та мітингувальниками відбулася бійка. Активісти почали закидати копів та бійців Нацгвардії димовими шашками. Вся будівля парламенту очеплена поліцією та бійцями Нацгвардії.

Також біля Верховної Ради чергують щонайменше 10 швидких, але на щастя допомога медиків нікому не знадобилась. Зараз же мітингарі продовжують стояти біля парламенту, але їх значно менше.