Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 13 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Протести під Верховною Радою: активісти вимагали зняти недоторканність із депутатів, на яких Генпрокуратура зробила подання

13 липня 2017, 19:37
Протести під Верховною Радою: активісти вимагали зняти недоторканність із депутатів, на яких Генпрокуратура зробила подання

Між правоохоронцями та мітингувальниками відбулася бійка. Активісти почали закидати копів та бійців Нацгвардії димовими шашками. Вся будівля парламенту очеплена поліцією та бійцями Нацгвардії.

Також біля Верховної Ради чергують щонайменше 10 швидких, але на щастя допомога медиків нікому не знадобилась. Зараз же мітингарі продовжують стояти біля парламенту, але їх значно менше.

Драки и насилие, Общество, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab