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Блискавка вбила цілу родину на Черкащині

13 липня 2017, 21:44
Блискавка вбила цілу родину на Черкащині

Подружжя з сином збирало огірки на полі поблизу села Кузьмина Гребля, коли в них влучив розряд. Чоловік із дружиною загинули миттєво, а ось 15-річного хлопця доправили до реанімації. Але, на жаль, врятувати підлітка не вдалося. Через дві години він помер у лікарні.

Тим часом синоптики прогнозують зливи зі шквальним вітром та градом по всій Україні. А ось рятувальники вкотре нагадують - під час негоди, а особливо грози, треба бути обережними, інакше необачність може коштувати життя.

Несчастные случаи, свідок, Убийства

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