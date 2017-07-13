Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 13 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

В Італії тривають лісові пожежі на схилах Везувія

13 липня 2017, 22:59
В Італії тривають лісові пожежі на схилах Везувія

Деякі ЗМІ пишуть про виверження вулкану вперше з 1944 року. Утім, ці повідомлення поки не підтвердилися. Поліція ж розглядає і версію підпалу, але найімовірніше зайнялося через спеку.

У Неаполі, який розташований найближче до Везувія, триває масштабна евакуація. Мешканцям п'яти міських районів, а також туристам довелося буквально рятуватися втечею. Пожежники ж намагаються зупинити поширення вогню, але загасити полум'я поки не вдається.

Катастрофы, Пожары, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Комісар Хельдт"
Серіал "Комісар Хельдт"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab