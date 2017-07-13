В Італії тривають лісові пожежі на схилах Везувія

Деякі ЗМІ пишуть про виверження вулкану вперше з 1944 року. Утім, ці повідомлення поки не підтвердилися. Поліція ж розглядає і версію підпалу, але найімовірніше зайнялося через спеку.

У Неаполі, який розташований найближче до Везувія, триває масштабна евакуація. Мешканцям п'яти міських районів, а також туристам довелося буквально рятуватися втечею. Пожежники ж намагаються зупинити поширення вогню, але загасити полум'я поки не вдається.