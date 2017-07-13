Один із найбільших льодовиків в історії, завважки трильйон тонн, відколовся від Антарктиди

У ньому стільки прісної води, що її б вистачило Україні на тисячі років. Розмір айсберга - 6 тисяч квадратних кілометрів, це як весь британський Вельс, три держави Монако або сім площ Києва. Від континету він відплив вже на 13 кілометрів. Куди прямуватиме далі - невідомо.

За льодовиком спостерігали протягом десяти років. Дослідники виявили розкол ще 2010 року, збільшення якого пришвидшилося 2016. Щодо долі айсберга, то є кілька версій: він із часом або знову примерзне до льодовика, або "вирушить у плавання" в теплі води, через що згодом розтане. І тоді тисячі квадратних кілометрів суходолу підуть під воду. Зокрема, внаслідок підтоплення густонаселених прибережних районів Індії сотні мільйонів людей стануть вимушеними переселенцями.