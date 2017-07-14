На Рівенщині 35-річний чоловік зарізав свою колишню дружину і втік

Моторошну розправу чоловік скоїв просто на очах у п'ятирічної доньки жінки. В оселю 27-річної екс-коханої чоловік прийшов напідпитку. У будинку між парою виникла сварка. Дівчинка злякалася криків і вибігла надвір, аби покликати на допомогу. В цей момент чоловік схопив ножа й кілька разів ударив свою колишню. Влучив у шию та груди, від крововтрати жінка померла ще до приїзду медиків.

Вбивцю ж нині розшукують. Службовий собака вів деякий час правоохоронців, та потім пес втратив слід. Поліцейські припускають, що вбивця переховується в лісах Костопільського району. Одягнутий втікач у помаранчеву футболку та темні штани. Правоохоронці закликають усіх, хто володіє інформацією про місце перебування злочинця, телефонувати на 102. А також бути вкрай обережними.