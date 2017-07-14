На Донеччині розшукують горе-матір, що покинула п'ятьох своїх дітей

Пані Зінаїда заливається сльозами - жінці боляче за 5 онуків, яких її донька кинула напризволяще. Каже - відбирала в дітей усе, продавала і пропивала. А тепер і взагалі - втекла. На горе-доньку пані Зінаїда вже поскаржилася до поліції. Вірить, що може їм вдасться наставити багатодітну матір на правильний життєвий шлях. Утім, розшукати жінку правоохоронцям не вдалося.

Нині копи поставили питання перед соцслужбами про позбавлення горе-неньки материнських прав. До притулку дітей не забиратимуть. Опікуватися малечею буде їхня бабуся.