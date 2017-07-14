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До Києва привезуть ікону, яка творить дива

14 липня 2017, 10:04
До Києва привезуть ікону, яка творить дива

Одинадцять чудотворних ікон зі всієї України їдуть до Києва! На масовий молебень напередодні дня Хрещення Русі. Серед них і образ Іверської Божої матері. Вже майже 25 років парафіяни розповідають про різні дива, які робила чудотворна ікона.

Цей образ у дев'яності роки, напередодні Різдва Хрестового, подарували звичайній сім'ї медиків. Як подяку за те, що вони допомогли вилікувати хвору дитину. Це була не мальована ікона, а звичайна надрукована літографія. Утім, сувій раптом почав змінюватись.

Общество, свідок

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