До Києва привезуть ікону, яка творить дива

Одинадцять чудотворних ікон зі всієї України їдуть до Києва! На масовий молебень напередодні дня Хрещення Русі. Серед них і образ Іверської Божої матері. Вже майже 25 років парафіяни розповідають про різні дива, які робила чудотворна ікона.

Цей образ у дев'яності роки, напередодні Різдва Хрестового, подарували звичайній сім'ї медиків. Як подяку за те, що вони допомогли вилікувати хвору дитину. Це була не мальована ікона, а звичайна надрукована літографія. Утім, сувій раптом почав змінюватись.