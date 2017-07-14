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На блошиному базарчику в Румунії продавали унікальний пристрій

14 липня 2017, 15:16
На блошиному базарчику в Румунії продавали унікальний пристрій

Легендарну німецьку шифрувальну машину "Енігма", яку знайшли на блошиному базарі в Румунії, продали з аукціону за 45 тисяч євро. Апарат помітив професор криптографії, який зайшов на барахолку в Бухаресті. Продавець вважав "Енігму" звичайною друкарською машинкою і оцінив її лише у сто євро.

На міжнародних аукціонах "Енігми" йдуть із молотка іноді за півмільйона євро. Саме в Румунії, яка була союзницею нацистської Німеччини, збереглися багато таких шифрувальних пристроїв.

Прочее, свідок

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