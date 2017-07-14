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Як не стати жертвою грози?

14 липня 2017, 18:29
Як не стати жертвою грози?

Хай де застала вас негода, потрібно одразу вимкнути мобільні телефони, триматися якнайдалі від металевих предметів. Перебувати на підвищених і відкритих місцевостях не можна, небезпечною може бути і схованка під високими деревами. Якщо грозу перечікуєте вдома, закрийте вікна. Під час негоди не бажано пересуватися на будь-якому транспорті. Якщо ж кулеподібна блискавка виникла поряд із вами, потрібно негайно зупинитися й не рухатися. В жодному разі не наближатися до неї.

Нагадаємо, блискавка вбила цілу родину на Черкащині! Подружжя з сином збирало огірки на полі, коли в них влучив потужний розряд. Чоловік із дружиною загинули миттєво, а ось 15-річного хлопчика кілька годин намагалися врятувати лікарі реанімації.

Несчастные случаи, Прочее, свідок

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