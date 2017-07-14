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Зухвале злочинне угруповання затримали у Запоріжжі

14 липня 2017, 19:49
Зухвале злочинне угруповання затримали у Запоріжжі

На лаві підсудних поки опинилися восьмеро членів банди, яка впродовж 5 років скоїла близько 20 тяжких злочинів на території своєї та сусідньої Дніпропетровської області. Нині на причетність до нього перевіряють ще 35 осіб.

Зловмисникам закидають шахрайство з металобрухтом. Вони втручались у роботу закритих комп'ютерних систем металургійних заводів, завищуючи таким чином вагу металобрухту, який поставляли на переробку. А ще - викрадення і побиття людей, підпали автомобілів. Під час обшуку у затриманих знайшли купу холодної та вогнепальної зброї. Зокрема: помпову рушницю, автомат, пістолет, набої до них, а також - бронежилети.

Аферы, Драки и насилие, Ограбления, свідок

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