Зухвале злочинне угруповання затримали у Запоріжжі

На лаві підсудних поки опинилися восьмеро членів банди, яка впродовж 5 років скоїла близько 20 тяжких злочинів на території своєї та сусідньої Дніпропетровської області. Нині на причетність до нього перевіряють ще 35 осіб.

Зловмисникам закидають шахрайство з металобрухтом. Вони втручались у роботу закритих комп'ютерних систем металургійних заводів, завищуючи таким чином вагу металобрухту, який поставляли на переробку. А ще - викрадення і побиття людей, підпали автомобілів. Під час обшуку у затриманих знайшли купу холодної та вогнепальної зброї. Зокрема: помпову рушницю, автомат, пістолет, набої до них, а також - бронежилети.