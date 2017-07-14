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Мешканка міста Дубно на Рівненщині доглядає більш ніж за 200 папугами

14 липня 2017, 22:36
Мешканка міста Дубно на Рівненщині доглядає більш ніж за 200 папугами

Розводити папуг жінка почала двадцять років тому. Першу пару купила для донечки на день народження. А коли залишила роботу вчителя української мови, папуги стали справою її життя.

У Дубно, де мешкає жінка, є ще кілька любителів папуг. З ними Галина Миколаївна спілкується і щиро ділиться досвідом. Мовляв, де є любов, там конкуренції не буває. А ще жінка має заповітну мрію: полетіти в Австралію - на батьківщину більшості її улюбленців.

Животные, свідок

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