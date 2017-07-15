У Сумах депутата-педофіла спочатку відпустили, а тепер шукають

У Сумах в розбещенні дітей підозрюють колишнього депутата обласної ради. Чоловік заманював до себе в машину хлопчиків та дівчаток віком до 10 років. Один із батьків, який випадково став свідком інциденту, затримав збоченця. Утім, правоохоронці підозрюваного відпустили. А тепер, коли справа набула розголосу, екс-депутата шукають.



Нині правоохоронці разом із психологами опитують дітей та з'ясовують інших жертв. За розпусні дії щодо малолітніх чоловіка можуть позбавити волі до 8 років. Але якщо його знайдуть.