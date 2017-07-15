Афериста-невдаху затримали в Запоріжжі

Два з половиною мільйони гривень вкрав злодій у пенсіонерки в Запоріжжі. До квартири старенької вдерся за старою шахрайською схемою: ваш син у поліції, терміново потрібні гроші. Жінка повірила і впустила незнайомця. Забравши усі заощадження, молодик утік. Тоді пенсіонерка зрозуміла, що її ошукали, й почала кричати.

Сусіди викликали поліцію. Злякавшись копів, грабіжник кинувся тікати на горище будинку. Ще й вдарився об балку. З розбитою головою та пакетом із грішми його й затримали.