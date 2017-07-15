Граната розірвалася в хаті на Полтавщині

На Полтавщині внаслідок вибуху гранати загинуло двоє людей. Трагедія сталася ввечері, коли 16-річні хлопці пришли в гості до знайомого. Що саме відбулося в оселі - поки невідомо, але якоїсь миті в будинку пролунав потужний вибух.

34-річний господар від чисельних травм загинув миттєво. Одному з юнаків відірвало руку, лікарі намагалися врятувати йому життя, та від великої втрати крові підліток помер. Його товариша зрешетило осколками. Він у вкрай тяжкому стані у реанімації.