Нагадати пароль | Реєстрація
Субота, 15 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

У Дніпрі затримали вбивць скупника металобрухту

15 липня 2017, 17:51
У Дніпрі затримали вбивць скупника металобрухту

Cкупника кольорового брухту вбили у Дніпрі. Жертві проламали черепа, зірвали коштовності та поцупили 65 тисяч гривень.

Записи з камер спостереження стали ключем до розкриття кривавого злочину. На відео, де серед ночі до під'їзду заходять, а згодом вибігають двоє чоловіків, оперативники впізнали місцевих кримінальників. Затримували убивць за допомогою спецпризначенців. Вже на першому допиті зловмисники зізналися - діяли за наводкою.

Ограбления, свідок, Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Речдок
Речдок
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab