У Дніпрі затримали вбивць скупника металобрухту

Cкупника кольорового брухту вбили у Дніпрі. Жертві проламали черепа, зірвали коштовності та поцупили 65 тисяч гривень.

Записи з камер спостереження стали ключем до розкриття кривавого злочину. На відео, де серед ночі до під'їзду заходять, а згодом вибігають двоє чоловіків, оперативники впізнали місцевих кримінальників. Затримували убивць за допомогою спецпризначенців. Вже на першому допиті зловмисники зізналися - діяли за наводкою.