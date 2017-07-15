Уточнення та подробиці щодо різанини в Єгипті

У курортному місті Хургаді невідомий атакував іноземців. Жертвами стали дві громадянки Німеччини, а не України, як це повідомлялося раніше. Серед постраждалих - туристки з Чехії та Росії, а також двоє громадян Вірменії. Поранена росіянка Олена Михайленко народилася в Україні.

Напад на туристів скоїли вдень. Озброєний ножем чоловік потрапив у готель морем із громадського пляжу. І почав різати жінок, викрикуючи арабською: "Геть з дороги, мені не потрібні єгиптяни".