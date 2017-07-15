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Суд та Прокуратура сперечалися за суму застави для Добкіна

15 липня 2017, 23:00
Суд та Прокуратура сперечалися за суму застави для Добкіна

Сьогодні Печерський районний суд Києва обирав міру запобіжного заходу для народного депутата Михайла Добкіна. Прокуратура просила арештувати парламентаря, а розмір застави визначила у 150 мільйонів гривень.

Його звинувачують в умисній змові групи осіб для зловживання службовим становищем. Та ще й приписують шахрайство з метою заволодіння майже восьми десятками гектарів землі у рідному для депутата Харкові. Вартість ділянок оцінюють у понад 220 мільйонів гривень.

Аферы, Общество, свідок, Служебные преступления, Суды

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