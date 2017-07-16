Сусід зумів врятувати чоловіка від самогубства в Сумах

У Сумах 33-річний чоловік погрожував убити себе після сварки з коханою. Він видерся на дах житлового будинку та почав ходити по самісінькому бортику. В цей час біля багатоповерхівки вже зібралися десятки людей. Хтось зі свідків викликав рятувальників і поліцію.

Та вмовити чоловіка не робити фатального кроку їм не вдалося. Послухав містянин лише сусіда. Після тривалої розмови він зумів схопити відчайдуха та відтягти в безпечне місце.