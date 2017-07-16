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У курортній місцевості Донеччини виникло озеро з фекалій

16 липня 2017, 03:20
У курортній місцевості Донеччини виникло озеро з фекалій

Екологічне лихо на Донеччині. У лісах Лиманського району утворилося озеро з фекалій. Місцеві мешканці у зливі нечистот звинувачують власників баз відпочинку. Мовляв, ті скидають відходи, де заманеться.

Тим часом екологічна інспекція, яка перевірила зону забруднення, звітує - винних уже знайшли та навіть покарали! За озеро з фекалій посеред лісу винні мають сплатити штраф. А це - 1700 гривень. Окрім того, водойму мають ліквідувати.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

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