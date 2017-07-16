Обшук редакції "Вєсті" - 15 годин роботи та порожній сейф

З бронетехнікої, десятками спецпризначенців і перекритим кварталом у центрі столиці. Так проводили обшуки правоохоронці у редакції видання "Вєсті". В п'ятницю до торгівельного центру "Гулівер", де і розташовується офіс газети, завітали люди в камуфляжі. 15 годин вони тримали людей під прицілом.

Кілька годин семеро кремезних бійців ламали сейф. А коли нарешті відчинили його, виявили там лише один документ - "Сертифікат на сейф". Близько 10-ї вечора почали виносити з будівлі папери в чорних сміттєвих пакетах. Співробітники "Вєстей" вільно вийшли з будівлі о пів на четверту ранку.