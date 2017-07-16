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Туреччина: рік після заколоту

16 липня 2017, 07:33
Туреччина: рік після заколоту

У Туреччині в річницю військового перевороту з посад звільнили ще сім тисяч держслужбовців за нібито "зв'язки з терористами". Водночас поновили на роботі 312 осіб, відсторонених раніше. Загалом кількість людей, звільнених після заколоту, перевищила 110 тисяч посадовців. 

Нагадаю, переворот стався в ніч із 15 на 16 липня 2016 року. Тоді на вулицях Анкари та Стамбула з'явилися танки і почали стріляти. А в Мармарисі військовий гвинтокрил атакував готель, де мав перебувати президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Общество, свідок

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