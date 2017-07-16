Туреччина: рік після заколоту

У Туреччині в річницю військового перевороту з посад звільнили ще сім тисяч держслужбовців за нібито "зв'язки з терористами". Водночас поновили на роботі 312 осіб, відсторонених раніше. Загалом кількість людей, звільнених після заколоту, перевищила 110 тисяч посадовців.

Нагадаю, переворот стався в ніч із 15 на 16 липня 2016 року. Тоді на вулицях Анкари та Стамбула з'явилися танки і почали стріляти. А в Мармарисі військовий гвинтокрил атакував готель, де мав перебувати президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.